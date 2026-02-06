أمراض تفقد الإنسان الوزن رغم زيادة الشهية.. حسام موافي يكشف عنها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن فقدان الوزن أو فقدان الشهية يرجعان إلى أسباب مرضية.

وأضاف موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الشخص الذي يفقد الوزن ويأكل بشراهة يرجع السبب في ذلك إلى الإصابة بمرض السكر الذي يجعل الشخص يفقد الوزن مع شهية عالية في تناول الطعام.

وأشار إلى أن الغدة الدرقية من الأمراض التي تفقد الإنسان الوزن بالرغم من زيادة الشهية للطعام، وكذلك العصبية والتعرق والضعف العام.

وأوضح أن نشاط الغدة الدرقية مهم جدا للشخص الذي يفقد الوزن، منوها بأن ديدان الأمعاء من الأمراض أيضا التي تفقد الإنسان الوزن مع وجود الشهية.