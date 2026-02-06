بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، استعدادها لافتتاح مستشفى الداخلة العام، الجديد، في أبريل المقبل؛ ليكون واحدًا من أكبر وأحدث الصروح الطبية بالمحافظة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي مركز الداخلة والمناطق المحيطة.

لجنة من وزارة الصحة وصلت لاستلام مستشفى الداخلة

من جهته، صرَّح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن لجنة من وزارة الصحة وصلت منذ عدة أيام بالفعل لاستلام المستشفى، وسيتم تشغيله بكامل طاقته؛ فور الانتهاء من جميع الأعمال النهائية، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95% حتى الآن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 19650 مترًا، مع سعة استيعابية تصل إلى 120 سريرًا.

ويضم المستشفى مبانٍ سكنية للأطباء والتمريض، ومبنيين للخدمات، وقسمًا للعلاج الاستشفائي، بالإضافة إلى مهبط طائرات إسعاف؛ لاستقبال الحالات الحرجة، ليكون المستشفى مجهزًا بالكامل للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويحتوي المستشفى على أقسام طبية متكاملة؛ لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، من بينها “الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، العمليات والجراحة، الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأشعة والتحاليل المعملية”.

كما يضم المستشفى أجهزة طبية متطورة لدعم صحة المرأة، أبرزها “جهاز الماموجرام” للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب تجهيزات طبية حديثة تسهم في تشخيص وعلاج الحالات المختلفة بكفاءة عالية.