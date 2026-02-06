الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

شهد طريق سقيل بقرية الكوم الأحمر بمدينة أوسيم حادثا مروعا بعد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس ما أسفر عن وقوع ضحايا من الركاب وتحول الميكروباص لقطعة من الخردة بعدما طار السقف من مكانه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق سقيل بالكوم الأحمر في أوسيم، انطلقت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص.

وأكد الفحص الأولي وفاة ٤ أشخاص وإصابة ١٢ آخرين بينهم حالات خطرة، تم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المستشفى بسيارات الاسعاف وتجرى عمليات حصر للحصيلة النهائية للحادث.

وتباشر مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.