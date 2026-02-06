قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة فالنسيا .. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
ندى سويفى

شهد طريق سقيل بقرية الكوم الأحمر بمدينة أوسيم حادثا مروعا بعد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس ما أسفر عن وقوع ضحايا من الركاب وتحول الميكروباص لقطعة من الخردة بعدما طار السقف من مكانه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق سقيل بالكوم الأحمر في أوسيم، انطلقت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص.

وأكد الفحص الأولي وفاة ٤ أشخاص وإصابة ١٢ آخرين بينهم حالات خطرة، تم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المستشفى بسيارات الاسعاف وتجرى عمليات حصر للحصيلة النهائية للحادث.

وتباشر مباحث الجيزة  تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه. 

أوسيم حادث مروع الكوم الأحمر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

المستشارة أمل عمار تبحث مع وزيرة شؤون المرأة والطفل بجمهورية جامبيا تعزيز التعاون في قضايا تمكين المرأة

رئيسة قومي المرأة تبحث مع وزيرة شئون المرأة والطفل بـ جامبيا تعزيز التعاون المشترك

انفوجراف

المتحف المصري الكبير ضمن 10 متاحف يجب زيارتها في 2026

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

