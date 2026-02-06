وزير الخارجية الفرنسي يغادر قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، غادر قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت، دون الإدلاء بأي تصريحات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أشار وزير الخارجية الفرنسي​، في مؤتمر صحفي، إلى أن "المنطقة تواجه منعطفًا دقيقًا، ونحن الآن في وسط تنفيذ خطّة وقف إطلاق النّار، وحصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، والإصلاحات المالية، ولذلك علينا الاستمرار بالعمل بحزم رغم التوترات في المنطقة".

وقال بارو: إن "هناك 3 أولويّات أساسيّة اليوم، أوّلها: الأمن، وفرنسا متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النّار، وتصرّ على احترامه وتطبيقه من قبل كلّ جميع الجهات، وهذا يتطلّب من تنسحب إسرائيل من الأراضي اللّبنانيّة، وأن تتمّ حماية المدنيّين من الضّربات".