أصل الحكاية

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي يشغل الوسط الرياضي، وذلك في ظل وجود تقارير صحفية تكشف عن اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عاد صلاح مؤخرًا إلى التشكيلة الأساسية لليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت، وشارك في أربع مباريات بشكل أساسي، تمكن خلالها من كسر صيامه التهديفي بتسجيل هدف في شباك قرة باج في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 6-0 في دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم الفرعون المصري في فوز الريدز أمام نيوكاسل برباعية لهدف في الجولة الماضية، حيث قدم تمريرة حاسمة لفيرتز، الذي تمكن من إحراز الهدف الثالث.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

تتزايد الأنباء حاليًا عن اهتمام الاتحاد السعودي لكرة القدم بضم محمد صلاح لفريق اتحاد جدة لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال السعودي، الانتقال الذي أثار ردود فعل واسعة في كرة القدم العربية بعد قيادته لفريق اتحاد جدة لتحقيق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويعد فريق الاتحاد السعودي أحد الأندية البارزة في الدوري المحلي، ويحتل حاليًا مركزًا متوسطًا في الترتيب تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، لكن خطوة ضم لاعب عالمي مثل صلاح ستكون بمثابة صفقة قوية تعزز من قوة المنافسة في المسابقة. 

ووفق ما ذكرته صحيفة أبولا البرتغالية، فإن الدوري السعودي يضع صلاح كهدف رئيسي لتعزيز خطوط الهجوم، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب مع ليفربول رغم التمديد الأخير في عقده مع النادي الإنجليزي.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

ويعكس هذا الاهتمام المستوى الكبير الذي وصل إليه صلاح خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا، خاصة منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، حيث أصبح أحد أبرز هدافي النادي في العقد الأخير. 

ومع ذلك، فإن الموسم الحالي لم يكن سهلا بالنسبة له، إذ ظهرت بعض التوترات في العلاقة بينه وبين إدارة النادي بسبب تصريحات يُعتقد أنها عبّرت عن استياء من طريقة معاملة الإدارة والمدرب معه. 

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن ليفربول قد حدد بالفعل اللاعب الذي يمكن أن يعوّض رحيل صلاح في الخط الأمامي للفريق، وذلك عبر رصد الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب نادي لايبزيج الألماني.

الصفقة المتوقعة قد تصل قيمتها إلى نحو 87 مليون جنيه إسترليني بحسب المصادر الصحفية.

جدير بالذكر أن صلاح يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث، وقد خاض مع الفريق منذ انضمامه 425 مباراة في مختلف البطولات، ساهم خلالها بشكل كبير في الخط الهجومي بتسجيل 251 هدفًا وصناعة 119 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أهم نجوم النادي في السنوات الأخيرة.

