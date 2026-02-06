قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
رياضة

جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري

جنش
جنش
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد جلال حصول اللاعب  محمود جنش حارس مرمى الاتحاد على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري.

وكتب جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري".

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

وسجل هدف الاتحاد كريم الديب هدف الاتحاد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الـ 17 في ترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 ليحتل المركز الـ19.

تشكيل الاتحاد
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

​تشكيل الأتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع
ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبدالرحمن جودة، كريم الديب

خط الوسط: سيفورى إيزاك، محمود "دونجا"، محمد مجدى "أفشة"، يسرى وحيد

الهجوم: عبد الرحمن مجدى، فادى فريد

الإعلامي أحمد جلال محمود جنش حارس مرمى الاتحاد الطلائع الاتحاد السكندري

