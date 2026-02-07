ليدز يونايتد يكتسح نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليدز يونايتد نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة الـ 25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية ليدز عن طريق جايدن بوجل ونوا أوكافور ودومينيك كالفيرت في الدقائق 26، 30، 49.

فيما جاء هدف نوتنجهام في الدقيقة 86 عن طريق لورينزو لوكا.

وجاء تشكيل ليدز يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دارلو

خط الدفاع: جاستن – رودون – ستورك.

خط الوسط: بوجل – جروف – أمبادو – آرونسون – جودموندسون.

خط الهجوم: أوكافور – لوين.

فيما جاء تشكيل نوتنجهام فورست كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أينا – ميلنكوفيتش – أبوت – موراتو.

خط الوسط: سنجاري – أندرسن – هودسون أودوي – جيس وايت – دومينيجز.

خط الهجوم: إيجور جيسوس.

ويحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر بنفس الرصيد.