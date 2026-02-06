نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

حقق فريق نيوم فوزًا ثمينًا على نظيره الرياض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجّل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، في مواجهة شهدت مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي أساسيًا مع فريق نيوم، وظهوره بشكل ثابت في الخط الخلفي.

وبهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل 8 هزائم، فيما واصل فريق الرياض معاناته بتواجده في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من انتصارين و6 تعادلات مقابل 12 خسارة.

وفي سياق متصل، واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم نتائجه القوية، بعدما اكتسح نظيره الأخدود بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المسابقة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال عزز سجله التهديفي أمام الأخدود، بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفًا في 7 مواجهات رسمية جمعت الفريقين منذ صعود الأخدود إلى دوري روشن صيف 2023، حيث انتهت جميع اللقاءات السابقة لصالح الزعيم بفوارق مريحة.

وسبق أن التقى الفريقان أيضًا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أواخر أكتوبر الماضي، ونجح الهلال في حسم المواجهة بهدف دون مقابل، ليواصل تفوقه الكامل وهيمنته على الأخدود في جميع المنافسات.

ويؤكد الهلال بهذا الانتصار العريض قوته الهجومية واستمراره في فرض السيطرة على منافسيه، محققًا أكبر فوز له خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.