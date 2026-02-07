عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور

أوضح عمرو سماكة، نجم الأهلي السابق، أن غرفة ملابس القلعة الحمراء تحتاج إلى المزيد من السيطرة والانضباط، مؤكدًا أن أي فريق كبير مثل الأهلي يجب أن يحافظ على توازن اللاعبين داخل وخارج الملعب.

وقال عمرو سماكة في تصريحات خلال برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2» إنه يرفض رحيل إمام عاشور رغم التصرف الأخير للاعب، مؤكدًا أنه ضد ما وصفه بـ«ذبح اللاعب» بسبب أي خطأ، مشددًا على أن العقوبة يجب أن تكون عادلة ومتناسبة دون التأثير على مستقبله الكروي.

وأشار عمرو سماكة إلى أن أحمد سيد «زيزو» لم يقدم المستوى المرجو منه حتى الآن مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الوقت للاندماج داخل صفوف الفريق وتحقيق الأداء المتوقع منه.