الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الجنيه الذهب قفزة مفاجئة خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، بعدما ارتفع بنحو 200 جنيه خلال ساعة واحدة فقط، ليخترق حاجز الـ53 ألف جنيه، ويسجل مستوى 53,200 جنيه، في تحرك سريع عكس حالة من الزخم القوي التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا.

وجاء هذا الارتفاع اللافت مدفوعًا بالصعود الحاد في أسعار الذهب على المستوى العالمي، حيث سجلت الأوقية مستويات مرتفعة قاربت 4,958.42 دولار، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل محلات الصاغة في مصر.

سعر الذهب عيار 21 

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6,650 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة الطلب وارتباط السعر بالتحركات العالمية.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة الذهب في مصر، نظرًا لاعتماده في صناعة أغلب المشغولات الذهبية، فضلًا عن كونه الخيار المفضل للادخار لدى شريحة واسعة من المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,600 جنيه، وهو العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص، ويُقبل عليه المستثمرون الباحثون عن الادخار طويل الأجل.
وسجل عيار 22 حوالي 6,966.75 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,700 جنيه، وهو العيار الأكثر استخدامًا في بعض المحافظات الساحلية.
أما عيار 14 فقد سجل قرابة 4,433.25 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 53,200 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

الذهب العالمي يواصل الصعود

وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية، وتراجع أداء الدولار الأمريكي، ما عزز من جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.73%، لتصل إلى مستوى 4,853.59 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4,863.31 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات منصة «ماركت ووتش».

ويأتي هذا الأداء القوي للذهب في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين بشأن السياسات النقدية العالمية، وأسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يدفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب.

الفضة تتراجع رغم صعود الذهب

وفي المقابل، سجلت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، على عكس الاتجاه الصعودي للذهب، في ظل تحول بعض الاستثمارات نحو المعدن الأصفر باعتباره أكثر أمانًا في فترات الاضطراب، وهو ما يعكس تغيرًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

مستويات الدعم والمقاومة

وبحسب التحليلات الفنية، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يجد مستوى دعم قوي عند حدود 4,423.20 دولار للأوقية، بينما تتمركز مستويات المقاومة قرب 5,113.90 دولار للأوقية، ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير، في حال استمرت العوامل الداعمة الحالية.

