لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل بتصريحات طريفة قدمتها للزوجات مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تحدثت بأسلوب ساخر عن كيفية التعامل مع الشعور بالصداع أثناء الصيام.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن أول أيام رمضان «لا يوجد ما يسمى باللجوء مباشرة إلى المسكنات عند الشعور بالصداع»، في إشارة فكاهية منها إلى ضرورة التحمل خلال ساعات الصيام، مضيفةً تعبيرات ساخرة حول الاستغناء عن الأدوية والبحث عن طرق أخرى للتعامل مع الإرهاق خلال النهار.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"أول يوم رمضان مافيش حاجة اسمها لما تصدعي تروحي تجيبي كتافست وتدوبيه في كوباية مياه وتشربيه.. لغوا الكتافاست.. بتحطي صباع جوزك في كوباية تقلبي وتشربي.. خدي من المادة الفعالة دايركت".