الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت في إذاعة قرآن الفجر والمغرب، موضحًا أن الضوابط الحالية مطبقة منذ سنوات ويتم فقط تجديد التعميم بها من حين لآخر للتأكيد على الالتزام بها داخل جميع مساجد الجمهورية.

قرار الأوقاف بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان

وأوضح "رسلان"، في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذه الضوابط سارية طوال العام، بما في ذلك شهر رمضان، نافياً ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار حديث بمنع إذاعة القرآن خلال الفجر والمغرب في رمضان، مشددًا على أن ما أُثير غير صحيح ولا يستند إلى قرارات رسمية.

وجاء توضيح وزارة الأوقاف بعد حالة جدل وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشورات نسبت للوزارة قرارًا جديدًا بمنع تشغيل القرآن عبر السماعات الخارجية في هاتين الصلاتين خلال شهر رمضان، وهو ما نفته الوزارة مؤكدة أن القواعد الحالية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

كما شددت الوزارة على أن جميع الشعائر الدينية تقام داخل المساجد وفق الضوابط المعتمدة، باستثناء خطبة الجمعة التي يسمح فيها باستخدام المكبرات الخارجية وكذلك صلاة العيدين وفي كل أذان للصلوات الخمسة ، مع استمرار أعمال التفتيش والمتابعة لضمان الالتزام بالتعليمات.