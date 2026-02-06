قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: الدعوة إلى الله ترتبط بإصلاح المجتمع وبناء الإنسان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، كلًّا من: الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد - مفتي الديار المصرية، وذلك في مستهل زيارتهما للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ٧٧٦ لمحافظة الدقهلية، وبحضور الدكتور أحمد العدل - نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله - السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري - السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح. الهيثم عواد - المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع - مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

رحّب محافظ الدقهلية بضيوف المحافظة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم أبناء الدقهلية احتفالاتهم بالعيد القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تُجسِّد تاريخًا مشرفًا من النضال والعطاء، وتعكس ما قدّمه أبناء الدقهلية عبر العصور من تضحيات في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يُعزِّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تأتي تأكيدًا لدور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم الوطنية، ونشر الوعي الصحيح، وتعميق مفاهيم العمل والبناء والانتماء، مشددًا على أن الدعوة إلى الله ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح المجتمع وبناء الإنسان.

فيما أعرب مفتي الديار المصرية عن تقديره لمحافظة الدقهلية وأهلها، مؤكدًا أن الأعياد القومية تمثل محطات مهمة لاستحضار قيم التضحية والفداء، وتعزيز روح التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن، بما يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وعقب الاستقبال، توجّه محافظ الدقهلية برفقة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية إلى مسجد النصر بمدينة المنصورة لأداء شعائر صلاة الجمعة، وسط حشود كبيرة من المصلين، ضمن البرنامج الرسمي للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد شرف الدين - إمام وخطيب المسجد، تحت عنوان: "الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأكد خطيب الجمعة، أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة والرفق وحسن الخلق، مشيرًا إلى أن الكلمة الطيبة والسلوك القويم من أعظم وسائل التأثير في النفوس، وأن الإسلام دين رحمة وبناء، يدعو إلى التعايش والتسامح، والعمل الجاد من أجل عمارة الأوطان وحفظ أمنها واستقرارها.

وعقب الصلاة، حرص الوزير على الجلوس بين جموع المصلين، في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة في أجواء شهر شعبان المبارك.

محافظ الدقهلية وزير الأوقاف مفتي الجمهورية خطيب الجمعة الأوقاف صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

المتهمين

نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد