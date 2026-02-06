قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

بعد وفاة طفل أثناء إجراء جراحة أسنان بسيطة بمحافظة دمياط، تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان وضمان الالتزام بالمعايير الطبية في استخدام التخدير.

وتقدم النائب أحمد ناصر باقتراح برغبة، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على عيادات الأسنان وتكثيف حملات التفتيش عليها، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الطبية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التخدير خلال جراحات الأسنان، بما يحفظ سلامة المرضى ويحمي أرواحهم.

وأوضح النائب أن الاقتراح جاء في ضوء تكرار وقائع مؤسفة شهدتها الفترة الماضية، كان آخرها وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بمحافظة دمياط، عقب خضوعه لإجراء طبي بسيط داخل أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة خطأ في جرعات التخدير، بحسب ما أعلنته أسرة الطفل.

وأشار النائب إلى أن عدداً من التقارير والوقائع الموثقة كشفت عن وجود مخالفات متكررة داخل بعض عيادات الأسنان، من بينها سوء استخدام مواد التخدير، وغياب التقييم الطبي المسبق للحالات، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن عدم توافر تجهيزات الطوارئ داخل بعض العيادات.

وطالب النائب أحمد ناصر بضرورة تشديد الرقابة الدورية والمفاجئة على عيادات الأسنان، وإلزامها بتوفير أجهزة الطوارئ، ووضع بروتوكولات واضحة وملزمة لاستخدام التخدير، مع قصره على الأطباء المؤهلين، وتوثيق الحالة الصحية للمريض قبل أي تدخل طبي.

وأكد النائب أن الهدف من الاقتراح هو حماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

ترشيحاتنا

المحال العامة

الكاميرات إجبارية.. اشتراطات قانون المحال العامة لفرض الرقابة والتنظيم

المستشار الراحل ناجي شحاتة

المصريين الأحرار ناعيًا ناجى شحاتة : قامة قضائية رفيعة تركت أثرًا في مسار العدالة

دليفري

أزمة عمال التوصيل تثير غضب النواب..برلمانيون: نسعى لدمجهم بالتأمين الصحي..والمرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية مع الدولة لحمايتهم

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد