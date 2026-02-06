قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة العاصمة: دعوة للتبرع للمجمع الطبي بحلوان عبر تطبيق InstaPay

حسام الفقي

يهدف المجمع الطبي بجامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، إلى أن يكون منارة صحية وتعليمية في جنوب القاهرة، إذ يجمع بين تقديم خدمات طبية عالية الجودة، تدريب طلاب الكليات الطبية، وإنشاء مستشفى جامعي متكامل بسعة 1600 سرير يخدم ملايين المواطنين.  

ويهدف المجمع الطبي لتحقيق الآتي:

1. الخدمات الطبية
- إنشاء مستشفى جامعي متكامل بسعة 1600 سرير لتقديم خدمات صحية متطورة.  
- توفير خدمات علاجية مجانية واقتصادية للمواطنين، خاصة في منطقة جنوب القاهرة.  
- سد الفجوة الصحية في حلوان والمناطق المجاورة عبر تعزيز وصول الخدمات الطبية للجميع.  

2. التعليم والتدريب
- دعم التعليم الطبي والتدريب العملي لطلاب كليات:  
 - الطب  
 - التمريض  
 - الصيدلة  
 - العلاج الطبيعي  
- توفير بيئة متكاملة تربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي داخل المستشفى الجامعي.  

3. البحث والابتكار
- إنشاء مركز بحثي متطور للابتكار الطبي يساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.  
- تعزيز دور الجامعة في البحث العلمي الطبي وربط الدراسات الأكاديمية بالاحتياجات العملية.  

4. خدمة المجتمع
- تقديم خدمات طبية مخصصة لطلاب الجامعة عبر مستشفى الطلبة.  
- دعم المجتمع المحلي في حلوان عبر توفير إمكانات علاجية متقدمة داخل الحرم الجامعي.  

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة خلال اجتماع مجلس الجامعة أن المجمع يأتي في إطار خطة الجامعة لإنشاء مستشفى جامعي تعليمي واقتصادي يخدم الطلاب والمواطنين، مستشفى للطلبة لتقديم الرعاية الصحية داخل الجامعة، استكمال متطلبات كلية الطب، توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية, تقديم إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان، تعزيز التكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية.  

ويواجه المجمع الطبي خلال فترة إنشائه عدد من التحديات ويسعى لتعزيز مكانة الجامعة، كصرح طبي وأكاديمي، لتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى في القاهرة.  

ويمكن للراغبين في دعم المشروع التبرع بسهولة من خلال تطبيق InstaPay عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى خيار "التبرعات".

اختيار "جامعة حلوان الحكومية".

إدخال المبلغ المراد التبرع به.

الضغط على "تأكيد".

وتدعو الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين والطلاب، بالإضافة إلى المجتمع المدني، إلى المشاركة في هذه المبادرة الهادفة لدعم تطوير الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية للمواطنين.

المجمع الطبي بجامعة العاصمة جامعة العاصمة حلوان

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
