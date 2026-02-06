لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن تنظيم بطولة «EXC» المفتوحة للجوجيتسو والجرابلينج وMMA داخل القفص، خلال الفترة من 13 الي 14 فبراير، في مدرسة ميد كايرو إنترناشونال بالمقطم، في حدث يقام لأول مرة، ويجمع بين 3 من أقوى رياضات فنون القتال داخل القفص، في إطار تنافسي احترافي.

وتشهد البطولة، مواجهات قوية بين اللاعبين؛ حيث يحصل الفائز في مواجهات المحترفين على حزام البطل، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف المراحل العمرية، بداية من مواليد 2005 وحتى 2022، بالإضافة إلى فئة الماسترز (1-2-3)، في منافسات تشمل BJJ وCombat Jiu-Jitsu وMMA بنظامي Gi وNo Gi، بما يتيح الفرصة أمام الهواة والمحترفين لإبراز قدراتهم الفنية والبدنية.

وتأتي بطولة EXC، ضمن خطة الاتحاد المصري للجوجيتسو لتطوير رياضات الفنون القتالية، ورفع المستوى الفني للاعبين، وتوفير منصات تنافسية قوية، تسهم في اكتشاف المواهب وصقل الخبرات، بما يدعم مكانة اللعبة على المستويين المحلي والدولي.