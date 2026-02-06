قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
صلاة التراويح إمتى؟.. موعد رمضان 2026 وساعات الصيام في اليوم الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
آية التيجي

يعتبر الكفير، مشروب اللبن المُخمّر المعروف والمعروف بفوائده لصحة الجهاز الهضمي، يشهد إقبالًا متزايدًا في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، مدفوعًا بسمعته كـ«سوبر فود» غني بالبروبيوتيك.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

ولكن في المقابل، حذّر خبراء صحة الجهاز الهضمي من أن الإفراط في تناوله أو شربه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى آثار جانبية مزعجة، وقد يشكل خطرًا صحيًا على بعض الفئات.

وفقًا لتقارير بريطانية، ارتفعت مبيعات مشروب الكفير في عام 2024 بنسبة 400% خلال 18 شهرًا فقط، حيث يحتوي الكفير على مليارات البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء، وتُسهم في تقليل مخاطر أمراض القلب والسمنة والعدوى وبعض أنواع السرطان.

ويؤكد خبراء التغذية أن كوبًا واحدًا (250 مل) من الكفير يوفر نحو 40% من الاحتياج اليومي للكالسيوم، إلى جانب البروتين والفيتامينات.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

آثار جانبية عند شرب الكفير لأول مرة

ويحذّر خبراء الجهاز الهضمي من أن البدء بكميات كبيرة من الكفير، وفقا لمل نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقد يؤدي إلى:
ـ الانتفاخ والغازات
ـ تقلصات وآلام البطن
ـ الإسهال أو اضطراب حركة الأمعاء

ويرجع ذلك إلى التغير المفاجئ في توازن بكتيريا الأمعاء، حيث تبدأ البكتيريا الجديدة في تخمير الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى زيادة الغازات.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

ونصح خبراء التغذية، أنه يجب البدء بإستخدام كميات صغيرة جدًا وزِد الجرعة تدريجيًا حتى يتكيف الجهاز الهضمي.

وقد يفاقم الكفير بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلم على رغم الترويج للكفير كعلاج لمشكلات القولون، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه قد يزيد الأعراض سوءًا لدى بعض المرضى، خاصة:
ـ مرضى متلازمة القولون العصبي (IBS)
ـ المصابين بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)؛ حيث يؤدي ارتفاع إنتاج الغازات إلى تهيّج بطانة الأمعاء وزيادة الألم والانتفاخ.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

تحذير مهم لضعاف المناعة

في حالات نادرة، قد تشكل البكتيريا النافعة الموجودة في الكفير خطرًا حقيقيًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل:
ـ مرضى السرطان
ـ المصابين بفيروس HIV
ـ من يخضعون لعلاج كيميائي أو يعانون من أمراض مزمنة شديدة

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

نصائح قبل شرب الكفير

ـ لا تبدأ بكميات كبيرة

ـ راقب استجابة جسمك

ـ استشر الطبيب إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة

ـ تجنب الكفير في حالات ضعف المناعة الشديد دون استشارة طبية

الكفير مشروب الكفير فوائد الكفير أضرار الكفير اللبن المخمر البروبيوتيك صحة الجهاز الهضمي القولون العصبي البكتيريا النافعة ضعف المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

قوافل دار الإفتاء الدعوية

قوافل دار الإفتاء بشمال سيناء.. أمناء الفتوى يؤكدون ضرورة الدعوة لله بالحكمة

لا يجلبان ما حُجب

لا يجلبان ما حُجب.. خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين رضي بتدبيره

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد