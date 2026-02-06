برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

يعتبر الكفير، مشروب اللبن المُخمّر المعروف والمعروف بفوائده لصحة الجهاز الهضمي، يشهد إقبالًا متزايدًا في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، مدفوعًا بسمعته كـ«سوبر فود» غني بالبروبيوتيك.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

ولكن في المقابل، حذّر خبراء صحة الجهاز الهضمي من أن الإفراط في تناوله أو شربه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى آثار جانبية مزعجة، وقد يشكل خطرًا صحيًا على بعض الفئات.

وفقًا لتقارير بريطانية، ارتفعت مبيعات مشروب الكفير في عام 2024 بنسبة 400% خلال 18 شهرًا فقط، حيث يحتوي الكفير على مليارات البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء، وتُسهم في تقليل مخاطر أمراض القلب والسمنة والعدوى وبعض أنواع السرطان.

ويؤكد خبراء التغذية أن كوبًا واحدًا (250 مل) من الكفير يوفر نحو 40% من الاحتياج اليومي للكالسيوم، إلى جانب البروتين والفيتامينات.

آثار جانبية عند شرب الكفير لأول مرة

ويحذّر خبراء الجهاز الهضمي من أن البدء بكميات كبيرة من الكفير، وفقا لمل نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقد يؤدي إلى:

ـ الانتفاخ والغازات

ـ تقلصات وآلام البطن

ـ الإسهال أو اضطراب حركة الأمعاء

ويرجع ذلك إلى التغير المفاجئ في توازن بكتيريا الأمعاء، حيث تبدأ البكتيريا الجديدة في تخمير الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى زيادة الغازات.

ونصح خبراء التغذية، أنه يجب البدء بإستخدام كميات صغيرة جدًا وزِد الجرعة تدريجيًا حتى يتكيف الجهاز الهضمي.

وقد يفاقم الكفير بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلم على رغم الترويج للكفير كعلاج لمشكلات القولون، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه قد يزيد الأعراض سوءًا لدى بعض المرضى، خاصة:

ـ مرضى متلازمة القولون العصبي (IBS)

ـ المصابين بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)؛ حيث يؤدي ارتفاع إنتاج الغازات إلى تهيّج بطانة الأمعاء وزيادة الألم والانتفاخ.

تحذير مهم لضعاف المناعة

في حالات نادرة، قد تشكل البكتيريا النافعة الموجودة في الكفير خطرًا حقيقيًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل:

ـ مرضى السرطان

ـ المصابين بفيروس HIV

ـ من يخضعون لعلاج كيميائي أو يعانون من أمراض مزمنة شديدة

نصائح قبل شرب الكفير

ـ لا تبدأ بكميات كبيرة

ـ راقب استجابة جسمك

ـ استشر الطبيب إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة

ـ تجنب الكفير في حالات ضعف المناعة الشديد دون استشارة طبية