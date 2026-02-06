جدول مباريات الأهلي في فبراير ومارس بين الدوري وأبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لخوض فترة مزدحمة بالمباريات خلال شهري فبراير ومارس، حيث يخوض عددًا من المواجهات القوية على المستويين المحلي والقاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره في شهر فبراير بمواجهة خارج الديار في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تتوالى مباريات الدوري بين القاهرة والإسكندرية، إلى جانب ختام دور المجموعات القارية.

جدول مباريات الأهلي في فبراير ومارس

7 فبراير: الأهلي × شبيبة القبائل الجزائري

الجولة الخامسة – دوري أبطال إفريقيا (في الجزائر)

11 فبراير: الأهلي × الإسماعيلي

الجولة 14 – الدوري المصري (في الإسكندرية)

15 فبراير: الأهلي × الجيش الملكي المغربي

الجولة السادسة – دوري أبطال إفريقيا (في القاهرة)

19 فبراير: الأهلي × الجونة

الجولة 18 – الدوري المصري (في القاهرة)

23 فبراير: الأهلي × سموحة

الجولة 19 – الدوري المصري (في الإسكندرية)

28 فبراير: الأهلي × زد

الجولة 20 – الدوري المصري (في القاهرة)

5 مارس: الأهلي × المقاولون العرب

الجولة 21 – الدوري المصري (في القاهرة)

9 مارس: الأهلي × طلائع الجيش

الجولة 15 – الدوري المصري (في القاهرة)

وتحمل هذه الفترة أهمية كبيرة للأهلي، في ظل سعيه لحسم التأهل في دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وسط ضغط مباريات وتحديات فنية متتالية.