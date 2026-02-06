صدام مرموش وصلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب «أنفيلد»، حيث يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تُعد واحدة من أبرز قمم الموسم لما تحمله من إثارة وصراع قوي على المراكز المتقدمة.

ويسعى ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل رد اعتباره بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام مانشستر سيتي في الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل تحسن نتائجه على ملعبه خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 5 هزائم، ويأمل في مواصلة الضغط على المتصدر والإبقاء على حظوظه قائمة في سباق التتويج باللقب.

وعلى الجانب الآخر، يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة، بعدما حقق 11 فوزًا و6 تعادلات وتلقى 7 هزائم، في موسم اتسم بتذبذب النتائج، ما يجعل مواجهة السيتي محطة مهمة لاستعادة الثقة والاقتراب أكثر من مربع الكبار.

وتحظى القمة باهتمام خاص من الجماهير المصرية والعربية، نظرًا للمواجهة المرتقبة بين الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، في صدام فردي يزيد من سخونة اللقاء.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد الموافق 8 فبراير، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD1 الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.