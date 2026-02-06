قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون بين مصر وسلوفينيا في الموانئ وتسيير الخطوط الجوية واستقدام العمالة المصرية وتبادل الأطباء

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئيس وزراء جمهورية سلوفينيا “الدكتور روبرت جولوب”، اليوم الجمعة، على هامش زيارته إلى العاصمة ليوبليانا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد وزير الخارجية، خلال اللقاء، بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون الثقافي والسياحي.

واستعرض الوزير، فرص تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سلوفينيا، وإمكانية تدشين خط نقل بحري يسهم في جعلها بوابة لتصدير السلع المصرية إلى مختلف الأسواق الأوروبية، فى ضوء الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة رئيسية للتجارة مع أفريقيا والشرق الأوسط. 

ورحب وزير الخارجية في هذا السياق، بنتائج أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت في فبراير 2025، معربا عن التطلع لاستضافة الدورة الثالثة بالقاهرة خلال العام الجاري.

كما استعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك المناطق الصناعية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزا المدن الجديدة التي تم تشييدها فى مصر خلال السنوات الأخيرة. 

كما بحث الجانبان آفاق توسيع التعاون في مجال الموانئ، بما يتجاوز التعاون القائم بين مينائي كوبر والإسكندرية، ليشمل موانئ مصرية أخرى مثل العين السخنة ودمياط.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استكمال إجراءات تفعيل اتفاق تسيير الخطوط الجوية بين مصر وسلوفينيا، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم التعاون الثنائي وزيادة حركة السياحة والاستثمار بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للتوصل إلى اتفاق في مجال العمالة الماهرة، يتيح استقدام العمالة المصرية إلى سلوفينيا سواء بصورة دائمة أو في إطار الهجرة الموسمية المؤقتة، فضلا عن تعزيز التعاون مجال الصحة، لا سيما في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية. 

وشمل النقاش أيضا إمكانية الاتفاق على برامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين في مختلف التخصصات، ووضع برامج تدريبية مشتركة، في ضوء اهتمام الجانبين بتعزيز برامج التبادل العلمي والطبي بين البلدين.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء السلوفيني عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مرحبا بالاستثمارات المصرية في سلوفينيا، ومعربا عن تطلعه لزيادتها بما يسهم في جعل سلوفينيا بوابة للتجارة المصرية إلى دول غرب البلقان ووسط أوروبا.

