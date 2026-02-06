دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري.. ندوة بجامعة العاصمة

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة العاصمة بالتعاون مع مجمع الإبداع والبحث العلمي تحت إشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير المجمع، ندوة علمية بعنوان: "دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري".

ويحاضر في الندوة الكاتب والإعلامي الكبير أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إذ يناقش أهمية الإعلام في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، ودوره في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه المجتمع المصري.

تقام الندوة يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 في قاعة الدكتور حسن حسني بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر، وأن الإعلام يمثل أحد أهم الأدوات في تشكيل وعيهم وصياغة أفكارهم بما يتماشى مع قيم المجتمع المصري وتحديات العصر.

وتأتي هذه الندوة، في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ قادر على التمييز بين الحقائق والشائعات، ومؤهل للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن موضوع هذه الندوة، دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري، يمثل أحد أهم محاور النقاش في عصرنا الحالي، حيث أصبح الإعلام أداة رئيسية في تشكيل الفكر والوعي، وفي مواجهة التحديات التي تواجه شبابنا، ومن هنا تأتي أهمية هذه الفعالية التي تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة الإعلامية، في حضور الكاتب والإعلامي الكبير الأستاذ أحمد المسلماني، الذي أثرى الساحة الفكرية والإعلامية بمساهماته القيمة.

ووجهت الجامعة دعوة صادقة لأبنائنا الشباب لحضور هذه الفعالية والاستفادة من خبرات أحد أبرز الإعلاميين في مصر، الأستاذ أحمد المسلماني، الذي أثرى الساحة الفكرية والإعلامية لعقود طويلة. إننا نطمح أن تكون هذه الندوة خطوة جديدة نحو ترسيخ قيم المعرفة والوعي، وإعداد شباب قادر على قيادة المستقبل بروح من المسؤولية والانتماء."

