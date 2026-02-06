نيللي كريم تكشف لصدى البلد عن شخصيتها في مسلسل على قد الحب

صرحت الفنانة نيللي كريم بأن مسلسل على قد الحب يستعرض كيف يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات نفسية نتيجة ذكريات وتجارب سابقة تركت آثارًا عميقة في حياتهم، مشيرة إلى أن تقديم هذه الأدوار يتطلب جهدًا كبيرًا من حيث الأداء والفهم الدقيق للحالة النفسية وأسبابها وتطورها، مما يعكس أهمية التفاصيل الدقيقة ولغة الجسد في الأداء، كما أكدت أن اللجوء إلى الطبيب النفسي يعد أمرًا طبيعيًا، حيث إن المرض النفسي يحتاج إلى مختص، ويعمل المسلسل على مناقشة هذه الفكرة في إطار درامي إنساني يهدف إلى كسر الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي.

وأشارت نيللي كريم لموقع صدى البلد إلى تعاونها المتكرر مع الفنان شريف سلامة، ووجود كيمياء فنية واضحة بينهما، حيث بدأ هذا التعاون في عمل درامي قوي تلاه عدة تجارب ناجحة، ما جعلها تشعر بالسعادة عند ترشيحه للمشاركة في المسلسل الجديد، وفيما يتعلق بالشائعات أو الانتقادات، أوضحت أنها تركز على عملها فقط، معتبرة أن الاستمرار والنجاح في تقديم أعمال مميزة هو الرد الحقيقي.

وفيما يخص معايير اختيارها للأعمال الفنية، أكدت نيللي أن القصة والورق هما الأساس في قرارها، حيث إن أي عمل فني يبدأ من حكاية قوية قادرة على لمس الجمهور، وكشفت عن مفهومها للحب، مشددة على أن الحب الحقيقي يقوم على الاهتمام والوقت والطمأنينة، وأن السلام النفسي هو أهم ما تبحث عنه في أي علاقة، بالإضافة إلى الصدق والأمان، حيث إن الكذب يمكن أن يفسد العلاقات.

وعن يومها في شهر رمضان، أفادت نيللي كريم بأنها تقضي معظم أيام الشهر في التصوير، موضحة أنها لم تعش شهر رمضان بعيدًا عن مواقع العمل منذ أكثر من 15 عامًا، مشددة على أن الأجواء الرمضانية لا تزال تحتفظ بجوهرها الأساسي المتمثل في لمة العائلة رغم اختلاف بعض التفاصيل عن الماضي.