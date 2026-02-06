قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
صلاة التراويح إمتى؟.. موعد رمضان 2026 وساعات الصيام في اليوم الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تكشف لصدى البلد عن شخصيتها في مسلسل على قد الحب

النجمة نيللي كريم
النجمة نيللي كريم
أوركيد سامي

صرحت الفنانة نيللي كريم بأن مسلسل على قد الحب يستعرض كيف يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات نفسية نتيجة ذكريات وتجارب سابقة تركت آثارًا عميقة في حياتهم، مشيرة إلى أن تقديم هذه الأدوار يتطلب جهدًا كبيرًا من حيث الأداء والفهم الدقيق للحالة النفسية وأسبابها وتطورها، مما يعكس أهمية التفاصيل الدقيقة ولغة الجسد في الأداء، كما أكدت أن اللجوء إلى الطبيب النفسي يعد أمرًا طبيعيًا، حيث إن المرض النفسي يحتاج إلى مختص، ويعمل المسلسل على مناقشة هذه الفكرة في إطار درامي إنساني يهدف إلى كسر الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي.

وأشارت نيللي كريم لموقع صدى البلد إلى تعاونها المتكرر مع الفنان شريف سلامة، ووجود كيمياء فنية واضحة بينهما، حيث بدأ هذا التعاون في عمل درامي قوي تلاه عدة تجارب ناجحة، ما جعلها تشعر بالسعادة عند ترشيحه للمشاركة في المسلسل الجديد، وفيما يتعلق بالشائعات أو الانتقادات، أوضحت أنها تركز على عملها فقط، معتبرة أن الاستمرار والنجاح في تقديم أعمال مميزة هو الرد الحقيقي.

وفيما يخص معايير اختيارها للأعمال الفنية، أكدت نيللي أن القصة والورق هما الأساس في قرارها، حيث إن أي عمل فني يبدأ من حكاية قوية قادرة على لمس الجمهور، وكشفت عن مفهومها للحب، مشددة على أن الحب الحقيقي يقوم على الاهتمام والوقت والطمأنينة، وأن السلام النفسي هو أهم ما تبحث عنه في أي علاقة، بالإضافة إلى الصدق والأمان، حيث إن الكذب يمكن أن يفسد العلاقات.

وعن يومها في شهر رمضان، أفادت نيللي كريم بأنها تقضي معظم أيام الشهر في التصوير، موضحة أنها لم تعش شهر رمضان بعيدًا عن مواقع العمل منذ أكثر من 15 عامًا، مشددة على أن الأجواء الرمضانية لا تزال تحتفظ بجوهرها الأساسي المتمثل في لمة العائلة رغم اختلاف بعض التفاصيل عن الماضي.

نيللي كريم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أسقف حلوان والمعصرة يحضر مناقشة رسالة ماجستير حول الذكاء الاصطناعي في الغرف الفندقية

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الفاعليات

دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري.. ندوة بجامعة العاصمة

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد