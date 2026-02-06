إخص والله.. حسام موافي يعلق على شخص يعاير غيره بمرضه

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من المعايرة بالمرض، فهذه ليست من الأخلاق، ولا من الدين، ولا من الإنسانية.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الله- تعالى- هو الذي أتى بالمرض، وهو الذي يأتي بالشفاء، وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب من أجل العلاج.

وتابع: “حاشا لله أن تعاير شخصا مريضا بمرضه، لو استغفرت من الذنب ده لغاية ما تموت؛ لا يُعلم هل يغفر الله لك أم لا؟”.

واستشهد بقوله- تعالى- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

وقال حسام موافي، إنه لا يوجد أحد يعلم ماذا يحدث غدا؟، وهذا الشخص الذي يعاير غيره بمرضه؛ لا يعلم ماذا سيصاب من مرض في المستقبل؟، واستطرد قائلا: “تعايره بمرضه؟!.. ما أقدرش أقولك غير إخص والله”.. إوعوا حد يعاير التاني بمرض".