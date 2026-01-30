قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام موافي ينصح سائلة تشتكي من الخلافات الأسرية بقراءة هذه الآية.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، سائلة تعاني من مشاكل أسرية بتجربة هذه الآية الكريمة:"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ومعنى الآية هو رد السيئة بالحسنة وعدم مقابلة العداء بالعداء، لأنها تحمل في طياتها الحفاظ على البيوت من الخراب.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال لقائه في برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من العيشة مع الأهل، فقال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، مشيرًا إلى أن الباءة تعني مكان للزواج، وهذا تحذير من الزواج مع الأهل.

وأضاف، أن العلاقات الإنسانية ليس لها مقياس محدد، فقد تجد شخصًا بعد سنوات من الزواج وطلق زوجته، موضحًا أن الرحمة بين الزوجين هدية من الله.

وأشار إلى أن العلاقات الإنسانية مرنة وكبيرة جدًا، منوهاً أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، ومع ذلك زادت نسبته هذه الأيام لأسباب مختلفة، داعيًا المسؤولين في الدولة إلى مناقشة هذه الأسباب.

وتابع: "الرسول حذرنا منذ أكثر من 1440 عامًا من العيش مع الأهل، وحذر من الزواج مع الأهل، والعلاقات الإنسانية ليس لها مقياس، واحد عايش مع زوجته 10 سنوات وطلقها، ونسب الطلاق زادت حاليا دون معرفة الأسباب سواء كانت مادية أو نفسية أو مكان العيش مع الأهل».
 

حسام موافي الخلافات الأسرية المشاكل الآية القرآنية السيئة الحسنة

