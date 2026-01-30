حسام موافي ينصح سائلة تشتكي من الخلافات الأسرية بقراءة هذه الآية.. فيديو

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، سائلة تعاني من مشاكل أسرية بتجربة هذه الآية الكريمة:"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ومعنى الآية هو رد السيئة بالحسنة وعدم مقابلة العداء بالعداء، لأنها تحمل في طياتها الحفاظ على البيوت من الخراب.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال لقائه في برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من العيشة مع الأهل، فقال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، مشيرًا إلى أن الباءة تعني مكان للزواج، وهذا تحذير من الزواج مع الأهل.

وأضاف، أن العلاقات الإنسانية ليس لها مقياس محدد، فقد تجد شخصًا بعد سنوات من الزواج وطلق زوجته، موضحًا أن الرحمة بين الزوجين هدية من الله.

وأشار إلى أن العلاقات الإنسانية مرنة وكبيرة جدًا، منوهاً أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، ومع ذلك زادت نسبته هذه الأيام لأسباب مختلفة، داعيًا المسؤولين في الدولة إلى مناقشة هذه الأسباب.

وتابع: "الرسول حذرنا منذ أكثر من 1440 عامًا من العيش مع الأهل، وحذر من الزواج مع الأهل، والعلاقات الإنسانية ليس لها مقياس، واحد عايش مع زوجته 10 سنوات وطلقها، ونسب الطلاق زادت حاليا دون معرفة الأسباب سواء كانت مادية أو نفسية أو مكان العيش مع الأهل».

