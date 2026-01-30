قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام موافي: نقص الحديد أكثر انتشارا في مصر لدى النساء .. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن نقص الحديد منتشر جدا في مصر خاصة في النساء.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنه من الخطورة بمكان إعطاء دم بصورة عشوائية فينتج عن ذلك حصول المريض على دم بفصيلة غير فصيلته فتتكسرات كرات الدم.

وأشار إلى أن علاج المريض الذي حصل على دم غير فصيلته أن يحصل على دم بفصيلته بصورة عاجلة.

وأوضح أن الأنيميا موضوع مهم جدا وأسبابه كثيرة، ولا علاج للأنيميا إلا بعد معرفة السبب، فلا يقتصر الأمر على إعطاء المريض حديد أو فيتامينات.

كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الأنيميا من الأمراض التي لا يمكن تشخيصها بالاعتماد على الأعراض فقط، موضحًا أن التشخيص الصحيح لها يكون من خلال التحاليل المعملية وليس الفحص الإكلينيكي داخل العيادة.

وقال موافي خلال برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد إن كثيرين يسألون عن الأنيميا وأعراضها، مشيرًا إلى أن الاعتقاد الشائع بقدرة المريض أو الطبيب على اكتشافها من المظهر أو الشكوى فقط غير دقيق.

وأوضح أن الأعراض القوية تظهر فقط في حالات الأنيميا الحادة، مثل النزيف المفاجئ، سواء من الجهاز الهضمي كالمعدة أو القولون، أو نزيف الرحم لدى السيدات، حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من الدم في وقت قصير، ما يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

أما في حالات الأنيميا المزمنة، التي تتطور ببطء، فأكد موافي أن الجسم يتأقلم تدريجيًا، ولذلك قد لا يشعر المريض بأي شكوى واضحة، وهو ما يجعل اكتشاف المرض يعتمد بالدرجة الأولى على إجراء تحليل صورة دم كاملة.

