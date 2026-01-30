حسام موافي: نقص الحديد أكثر انتشارا في مصر لدى النساء .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن نقص الحديد منتشر جدا في مصر خاصة في النساء.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنه من الخطورة بمكان إعطاء دم بصورة عشوائية فينتج عن ذلك حصول المريض على دم بفصيلة غير فصيلته فتتكسرات كرات الدم.

وأشار إلى أن علاج المريض الذي حصل على دم غير فصيلته أن يحصل على دم بفصيلته بصورة عاجلة.

وأوضح أن الأنيميا موضوع مهم جدا وأسبابه كثيرة، ولا علاج للأنيميا إلا بعد معرفة السبب، فلا يقتصر الأمر على إعطاء المريض حديد أو فيتامينات.

كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الأنيميا من الأمراض التي لا يمكن تشخيصها بالاعتماد على الأعراض فقط، موضحًا أن التشخيص الصحيح لها يكون من خلال التحاليل المعملية وليس الفحص الإكلينيكي داخل العيادة.

وقال موافي خلال برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد إن كثيرين يسألون عن الأنيميا وأعراضها، مشيرًا إلى أن الاعتقاد الشائع بقدرة المريض أو الطبيب على اكتشافها من المظهر أو الشكوى فقط غير دقيق.

وأوضح أن الأعراض القوية تظهر فقط في حالات الأنيميا الحادة، مثل النزيف المفاجئ، سواء من الجهاز الهضمي كالمعدة أو القولون، أو نزيف الرحم لدى السيدات، حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من الدم في وقت قصير، ما يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

أما في حالات الأنيميا المزمنة، التي تتطور ببطء، فأكد موافي أن الجسم يتأقلم تدريجيًا، ولذلك قد لا يشعر المريض بأي شكوى واضحة، وهو ما يجعل اكتشاف المرض يعتمد بالدرجة الأولى على إجراء تحليل صورة دم كاملة.