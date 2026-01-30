حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأنيميا تشخيص معملي وليس إكيلنيكي، أي تعرف بواسطة نتيجة تحليل المعمل وليس بواسطة الكشف الطبي داخل العيادة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن أعراض الأنيميا في حالة الإصابة بالأنيميا الحادة، فنزيف الدم من المعدة أو الرحم بكمية كبيرة فهذه أعراض شديدة جدا.

أما الأنيميا البسيطة فغالبا ليس لها أعراض ونادرا ما يلجأ المريض فيها للطبيب، ولكن تحليل الدم يوضع في التحليلات الروتينية التي تجري كل فترة من الزمن مثل قياس الكوليسترول ووظائف الكلى.

وذكر أن بعض التحليلات الروتينية تحمينا من أخطر الأعراض، فالسكر ليس له أعراض ويعرف بتحليل السكر، ونشاط الغدة الدرقية ليس له أعراض في البداية.