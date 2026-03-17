عجائب ليلة القدر.. أسرار عظيمة و6 فضائل مدهشة لا يعرفها كثيرون
الإشراف العام
ديني

عجائب ليلة القدر.. أسرار عظيمة و6 فضائل مدهشة لا يعرفها كثيرون

أحمد سعيد

يهتم كثيرون في يوم 27 رمضان بمعرفة عجائب ليلة القدر و أسرار ليلة القدر و فضل ليلة القدر ، فمنذ بداية دخول العشر الأواخر من شهر رمضان يسعى المسلمون إلى اغتنام هذه الليلة المباركة التي وصفها الله بأنها خير من ألف شهر. 

ويزداد التساؤل حول ما هي عجائب ليلة القدر و علامات ليلة القدر و ماذا يحدث فيها، لما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة وأسرار ربانية مدهشة، وتعد ليلة القدر 2026 فرصة ذهبية لنيل المغفرة والرحمة وتبدل الأقدار وفي السطور التالية نتعرف على أسرار وعجائب هذه الليلة المباركة.

ما هي عجائب ليلة القدر ؟

يهتم بمعرفة عجائب ليلة القدر كثير من المسلمين، خاصة مع الحديث عن أسرار هذه الليلة المباركة وفضلها العظيم، ويبحث العديد عن أبرز ما يميز ليلة القدر من نفحات إيمانية وعلامات روحانية، ومن هذه العجائب والتي وضحها لنا الشرع :

  1. نزول القرآن: فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن لقول الله عز وجل “إنا أنزلناه في ليلة القدر”.
  2. من عجائب ليلة القدر عظمة الأجر: لأن العبادة فيها تعادل عبادة أكثر من ألف شهر.
  3. نزول الملائكة: تتنزل الملائكة والروح إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة.
  4. ويعد السلام والطمأنينة من عجائب ليلة القدر: هي ليلة سلام وهدوء يشعر فيها المؤمن براحة نفسية.
  5. مغفرة الذنوب: مَن قامها إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
  6. استجابة الدعاء: هي ليلة الدعاء المخصوص، حيث يستجيب الله فيها الدعوات ويحقق الأمنيات.

كيف تغتنم عجائب ليلة القدر 27 رمضان ؟

وجهت دار الإفتاء عددا من النصائح لاغتنام فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومنها: 

  • خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.
  • لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.
  • أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
  • احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
  • اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.
  • ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
  • لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.
  • ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.
  • الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.
  • كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.
  • الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.
  • استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.
  • أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.
  • أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".
  • الإكثار من طلب العتق من النار.
  • الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.
  • الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".
  • الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.
  • اقرأ ما تيسر من القرآن.
  • أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
  • أطل السجود وتضرعك لربك.
  • لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.
  • تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.
  • إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.
  • لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.
  • اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

دعاء ليلة القدر مستجاب 
 

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

(رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

فضل الدعاء في ليلة القدر

يفضل الإكثار من الدعاء وتحري ليلة القدر فهي ليلة مباركة وتكون سببا لعتق الرقاب من النار، والدعاء فيها مستجاب بإذن الله تعالى.

ويستحب للمؤمن أن يردد دعاء ليلة القدر مكتوب ويقول في صيغة الدعاء : اللهم اغفر لي وارحمني، واعف عني، واغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.

