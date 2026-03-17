دعاء ليلة القدر باسم الله الأعظم.. يكرمك ويفتحها عليك من حيث لا تحتسب

دعاء ليلة القدر باسم الله الاعظم ، أصبح دعاء ليلة القدر محل بحث الكثير من المسلمين حول العالم عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك في ليلة 27 رمضان، وذلك لعظم شأن هذه الليلة فعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان أياما معدودات قد أوشك على الانتهاء انتهز فرصة هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر ويغير الله حالك لاحسن حال، لذا ينشر موقع صدى البلد دعاء ليلة القدر بإسم الله الأعظم.

(اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنى )

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

اسم الله الأعظم

يأمل الكثير أن يُجيب الله دعاءهم، واختلف العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فالبعض ذهب الى أن اسم الله الأعظم هو «الله»، وقال البعض «الرحمن الرحيم » وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

ومن ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى «الحي» وقال بعضهم «القيوم» وأختلف العلماء حول 13 اسما لله سبحانه وتعالى.

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واركمني من حيث لا أحتسب)).

(( اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين)).

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

1- هو

2- الله

3- الرحمن الرحيم

4- الحي القيوم

5- الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم

6- بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام

7- ذو الجلال والإكرام

8- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

9- دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

10- هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

11- هو مخفي في الأسماء الحسنى

12- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله".

الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

الدعاء فى الشدائد الذى إذا دعيت به أجاب وإذا سئل به أعطى.

اللهم إنى أسالك بإسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت.

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه.

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.