قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة
شرف كبير لي.. حسام عبدالمنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك
ترامب: أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا
مصطفى يونس يشكك في فوز الترجي على الأهلي
أستاذ أمراض التخاطب بطب عين شمس: الكشف المبكر والتدخل السريع يعززان فرص تحسن أطفال التوحد
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء ليلة القدر باسم الله الأعظم.. يكرمك ويفتحها عليك من حيث لا تحتسب

إيمان طلعت

دعاء ليلة القدر باسم الله الاعظم، أصبح دعاء ليلة القدر محل بحث الكثير من المسلمين حول العالم عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك في ليلة 27 رمضان، وذلك لعظم شأن هذه الليلة فعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان أياما معدودات قد أوشك على الانتهاء انتهز فرصة هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر ويغير الله حالك لاحسن حال، لذا ينشر موقع صدى البلد دعاء ليلة القدر بإسم الله الأعظم.

دعاء ليلة القدر باسم الله الأعظم

(اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنى )

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

اسم الله الأعظم

يأمل الكثير أن يُجيب الله دعاءهم، واختلف العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فالبعض ذهب الى أن اسم الله الأعظم هو «الله»، وقال البعض «الرحمن الرحيم » وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

ومن ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى «الحي» وقال بعضهم «القيوم» وأختلف العلماء حول 13 اسما لله سبحانه وتعالى، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ليلة القدر باسم الله الأعظم.

دعاء ليلة القدر باسم الله الأعظم

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واركمني من حيث لا أحتسب)).

دعاء ليلة القدر بسم الله الأعظم

(( اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين)).

اسم الله الأعظم

اختلف العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فالبعض ذهب أن اسم الله الأعظم هو «الله»، وقال البعض «الرحمن الرحيم » وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى «الحي» وقال بعضهم «القيوم» واختلف العلماء حول 14 اسما لله سبحانه وتعالى

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

1- هو

2- الله

3- الرحمن الرحيم

4- الحي القيوم

5- الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم

6- بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام

7- ذو الجلال والإكرام

8- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

9- دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

10- هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

11- هو مخفي في الأسماء الحسنى

12- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله".

الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

الدعاء فى الشدائد الذى إذا دعيت به أجاب وإذا سئل به أعطى.

اللهم إنى أسالك بإسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت.

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه.

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

