ترقية أحمد عثمان لدرجة أستاذ في الإذاعة والتليفزيون بجامعة المنصورة

أصدرت اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، قرارًا بترقية الدكتور أحمد أحمد عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، إلى درجة أستاذ في الإعلام تخصص الإذاعة والتليفزيون بجامعة المنصورة.

ويُعد الدكتور أحمد عثمان من الكفاءات الأكاديمية البارزة في مجال الإعلام والاتصال، حيث قدَّم عددًا من البحوث والدراسات العلمية المنشورة في مجلات علمية محكَّمة، وأسهم في الإشراف على العديد من المشروعات البحثية والرسائل العلمية في مجالات الإعلام المختلفة.

ولاقت الترقية ترحيبًا واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بالمنصورة، تقديرًا لما يتمتع به من خبرة أكاديمية ومهنية، وحرصه الدائم على دعم طلابه وتشجيع الباحثين على التميز والابتكار.

يُذكر أن الدكتور أحمد أحمد أحمد عثمان ألَّف عددًا من الكتب العلمية، من بينها: مقدمة في مناهج البحث الإعلامي، والإعلام والرأي العام، إلى جانب نشره العديد من الأبحاث العلمية والمقالات الصحفية، فضلًا عن إشرافه على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما حصل على عضوية الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان.