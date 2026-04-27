بحضور محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة.. افتتاح معرض الفن التشكيلي «رؤى 2026»

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض الفن التشكيلي «رؤى 2026»، الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة، ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع بمشاركة 50 فنانًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك ضمن فعاليات الجامعة الداعمة للأنشطة الفنية وإبراز الإبداع داخل المجتمع الجامعي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نشوى الشافعي، عميد كلية الفنون الجميلة والمشرف على المعرض، و عمداء ووكلاء الكليات

وخلال تفقده أجنحة المعرض، أشاد الدكتور شريف خاطر بالمستوى المتميز للأعمال الفنية المشاركة، مؤكدًا حرص جامعة المنصورة على دعم الإبداع في مختلف مجالاته، وتوفير منصات حقيقية لعرض التجارب الفنية المتميزة، بما يسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية داخل الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض يمثل مساحة مهمة لعرض إنتاج أعضاء هيئة التدريس الفني، ويعكس ما تشهده كلية الفنون الجميلة من تطور ملحوظ، مؤكدًا اهتمام الجامعة المستمر بالأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها جزءًا من رسالتها التعليمية والمجتمعية.

واعرب اللواء طارق مرزوق عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المعرض، مشيدًا بما شاهده من أعمال فنية تعكس مستوى احترافيًا متميزًا، وتؤكد امتلاك جامعة المنصورة كوادر فنية قادرة على تقديم أعمال تحمل قيمة فنية ورسائل إنسانية وثقافية متميزة.

وأكد المحافظ أن الفن يُعد أحد أبرز أدوات التعبير الحضاري، ورسالة راقية تسهم في الارتقاء بالوعي المجتمعي، مثمنًا الدور الذي تقوم به جامعة المنصورة في دعم الفنون والثقافة إلى جانب دورها الأكاديمي والتعليمي.

وتتنوع الأعمال المعروضة بين التصوير الزيتي، والجداريات، والحفر، والأكوريل، والجواش، والأعمال النحتية، والتصوير الفوتوغرافي، والجرافيك، والديكور، بما يعكس ثراء التجارب الفنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وتنوع إنتاجهم الفني.