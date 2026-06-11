ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوصول إلي اتفاق مع إيران في حدوث ارتفاع الذهب بنحو 2٪ .

وقال الرئيس الأمريكي أن التوقيع على اتفاق مع إيران ربما يحدث خلال نهاية الأسبوع في أوروبا.

كما ساهم في هذا الارتفاع قيام عدد من المستثمرين باستغلال الانخفاض الذي حدث في سعر الذهب وقاموا بتنفيذ عمليات شراء المعدن الأصفر .

سعر الجنيه الذهب

وعاود سعر الجنيه الذهب الارتفاع فوق مستوى ال 50 الف مجددا مسجلا 50.080 ألف جنيه، بعد أن هبط الي مستوى 48.560 ألف جنيه ، بصعود بلغ 1520 جنيه .

أسعار الذهب

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصرأعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4204 دولارات الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5203 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6260 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7154جنيها للشراء.