عضو مجلس الشيوخ: ناقشنا مع وزير الرياضة ملف دمج الأندية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمعة مع جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، جاء في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية، بما يدعم جهود تطوير قطاعي الشباب والرياضة، ويواكب توجهات الجمهورية الجديدة في الاستثمار في الإنسان.

وأوضح "أحمد خالد ممدوح" أن اللقاء استُهل بنقل تحيات الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، للوزير جوهر نبيل مع التأكيد على تقدير الحزب للدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

مناقشة ملفات تطوير الرياضة وتمكين الشباب

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض دور «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، وما تقوم به من جهود في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية، وفي مقدمتها ملف دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الجماهيرية، في ضوء ما يسمح به قانون الرياضة، وبما يقتصر على فرق كرة القدم، لتحقيق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الكيانات الرياضية الجماهيرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة أهمية فتح المجال أمام شراكات حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص ومراكز الشباب، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للشباب، وخلق فرص جديدة للاستثمار الرياضي بما يعود بالنفع على المجتمع.

عرض ملف مركز شباب السويدات وتكريم الوزير

وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ملف الشباب باعتباره أحد أبرز ملفات الأمن القومي، مع استعراض عدد من التجارب الدولية الخاصة بمجالس الشباب الوطنية، والاستفادة من النماذج الناجحة في تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار.

وأشار الى أنه تم عرض ملف مركز شباب السويدات بمحافظة الإسماعيلية، والذي رصدته غرفة عمليات حزب المؤتمر خلال جولاتها الميدانية أثناء انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، حيث جرى التأكيد على أهمية سرعة دراسة أوضاع المركز والعمل على إعادة تشغيله لخدمة أبناء المنطقة.

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد تكريم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لجهوده في تطوير المنظومة الرياضية، ورؤيته الداعمة للرياضة المصرية، وما تحقق من نجاحات، وفي مقدمتها دعم المنتخب القومي في مشاركاته الدولية، كما تم تكريم مجموعة الاتصال السياسي بمكتب الوزير بقيادة الدكتور علاء جاب الله، تقديرًا لدورها في تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف القوى الوطنية والسياسية.