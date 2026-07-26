جملة مكاسب ووعود سخية للأعضاء عقب لقاء وزير الشباب ونقيب البيطريين

استقبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور نبيل جوهر، اليوم الأحد، وفدًا من النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، لبحث آفاق التعاون المشترك ووضع إطار لبروتوكول تعاون يهدف إلى دعم شباب الأطباء البيطريين وتعزيز الخدمات المقدمة داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وضم وفد النقابة الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد نشأت، مقرر لجنة الشباب، والدكتورة هاجر صلاح الدين، عضو مجلس النقابة.

وخلال اللقاء، استعرضت النقابة مذكرة متكاملة لإعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يستهدف تفعيل الدور المهني والمجتمعي للطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان من خلال الإشراف على سلامة الغذاء، إلى جانب نشر الوعي الصحي داخل المنشآت التابعة للوزارة.

نشر الوعي الصحي بالوزارة

وتضمنت المذكرة عدة محاور، في مقدمتها الاستعانة بأطباء بيطريين متخصصين للإشراف على سلامة الغذاء في المدن الشبابية والأندية الرياضية والمطاعم المركزية، بما يضمن جودة الوجبات المقدمة للرياضيين والنشء والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

كما اقترحت النقابة إطلاق برامج توعوية، من بينها مبادرة قومية بعنوان «غذاؤك أمانة» أو «شباب واعي.. غذاء آمن»، لتدريب العاملين والشباب على أسس التداول الآمن للغذاء، إلى جانب تنظيم قوافل بيطرية علاجية وتوعوية داخل مراكز الشباب والأندية للتعامل مع الحيوانات الأليفة، والتوعية بمخاطر مرض السعار والأمراض المشتركة، فضلًا عن عقد ندوات لنشر ثقافة الرفق بالحيوان والتعامل الآمن معه.

وطالبت النقابة بمنح الأطباء البيطريين وأسرهم مزايا وخصومات للاستفادة من المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثل المدن وبيوت الشباب والملاعب والرحلات، مع إتاحة تلك المنشآت لاستضافة الأنشطة التدريبية والعلمية والاجتماعية للنقابة بأسعار مناسبة.

كما دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابة، تتولى وضع الضوابط الفنية والإدارية والبرنامج التنفيذي للتعاون، تمهيدًا لتوقيع البروتوكول.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن أن النقابة تمتلك الكوادر الفنية المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع، مشددًا على أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وأن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة سيشكل إضافة مهمة لتحسين جودة الخدمات داخل المنشآت الرياضية، إلى جانب توفير فرص تدريبية وعملية لشباب الأطباء البيطريين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على رغبة الجانبين في تحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية تخدم منظومة «الصحة الواحدة»، وتعظم الاستفادة من إمكانات الدولة لصالح المواطنين، مع الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل المباشر لوضع الإطار النهائي لبروتوكول التعاون تمهيدًا لتوقيعه.