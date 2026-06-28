حركة تغييرات موسعة داخل النقابة العامة للأطباء البيطريين

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس السبت 27 يونيو، جلسة إجرائية برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، وذلك لانتخاب هيئة المكتب ومقرري اللجان الفرعية بالنقابة العامة.

وأعلن النقيب العام، أن الجلسة الإجرائية لمجلس النقابة العامة أسفرت عن انتخاب الدكتور أحمد البنداري وكيلاً للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والدكتور الحسيني عوض أميناً عاماً للنقابة، كما تم انتخاب الدكتور أيمن حلمي أميناً عاماً مساعداً.

البيطريين تنتخب هيئة مكتب جديدة

كما انتخب الدكتور محمود حمدي أميناً للصندوق، والدكتور محمد الشاطبي أميناً مساعداً للصندوق.

وقد هنأ الدكتور مجدي حسن أعضاء هيئة المكتب المنتخبين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكداً علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهود لحل مشكلات الأطباء البيطريين وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بدورها في خدمة المجتمع.