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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تدعو لمتابعة شهب البرشاويات في وادي الحيتان

ظاهرة شهب البرشاويات
ظاهرة شهب البرشاويات
حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم استقبلت زوارها في موقع التراث العالمي «وادي الحيتان»، لمتابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية خلال العام، وهي ظاهرة شهب البرشاويات، خلال ليلة 12 إلى 13 أغسطس 2026، ذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم في تجربة استثنائية تجمع بين جمال السماء والقيمة البيئية والجيولوجية والتاريخية للموقع، وتبرز ما تمتلكه المحميات الطبيعية المصرية من مقومات فريدة للسياحة البيئية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن شهب البرشاويات تعد من أشهر وأكثر زخات الشهب نشاطًا، وتصل إلى ذروة نشاطها خلال هذه الفترة من شهر أغسطس، حيث تظهر الشهب نتيجة دخول جسيمات صغيرة إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية، فتحتـرق وتظهر في السماء على هيئة ومضات ضوئية سريعة، لتقدم مشهدًا طبيعيًا مميزًا يمكن الاستمتاع به بصورة أفضل من المواقع التي تتميز بصفاء السماء وانخفاض مصادر التلوث الضوئي.

وأشارت د.منال عوض إلى أن متابعة الظاهرة هذا العام تحمل ميزة إضافية، لتزامن فترة الذروة مع المحاق، الأمر الذي يوفر سماءً أكثر ظلمة ويهيئ ظروفًا أفضل لرصد الشهب، مع اختلاف عدد الشهب التي يمكن مشاهدتها فعليًا وفقًا لصفاء السماء، وموقع المشاهدة، وتوقيت الرصد.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن اختيار «وادي الحيتان» لمتابعة هذه الظاهرة يمنح التجربة خصوصية استثنائية، فالزائر لا يشاهد الشهب في سماء مفتوحة فحسب، وإنما يعيش تجربة متكاملة داخل أحد أهم المواقع الطبيعية والجيولوجية في مصر والعالم، حيث تمتد أمامه صحراء وادي الحيتان بما تضمه من حفريات تحكي جانبًا مهمًا من تاريخ الأرض وتطور الحياة عليها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن وادي الحيتان يمثل أحد أهم المواقع العالمية التي توثق مرحلة رئيسية من مراحل تطور الحيتان وانتقالها من الحياة على اليابسة إلى الحياة البحرية، وهو ما منحه قيمة علمية وتراثية عالمية استثنائية، وأهله للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2005.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنظيم واستضافة مثل هذه التجارب داخل المحميات يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير مفهوم زيارة المحميات الطبيعية، بحيث تتحول الزيارة إلى تجربة متكاملة تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والتعلم والاستكشاف، وتتيح للزائر التعرف على القيمة العلمية والبيئية والجيولوجية للمكان، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على حساسية النظم البيئية.

ولفتت د.منال عوض  إلى أن وادي الحيتان يواصل تعزيز مكانته كإحدى أبرز وجهات السياحة البيئية في مصر، خاصة بعد تجديد إدراجه ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمصانة التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمدة خمس سنوات، من أبريل 2026 وحتى أبريل 2031، بما يعكس الجهود المبذولة في إدارة الموقع والحفاظ على قيمته الطبيعية والتراثية وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  أن الظواهر الطبيعية والفلكية تمثل فرصة مهمة لإثراء تجربة زيارة المحميات، من خلال تقديم أنشطة مسؤولة تتوافق مع طبيعة كل موقع، وتربط الزائر بالمكان وتزيد من وعيه بقيمة الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ عليها، بما يحقق التوازن بين إتاحة المحميات للزوار وحماية ثرواتها للأجيال القادمة.

وأكدت د.منال عوض أن هذه التجربة تعكس توجه الدولة نحو دعم السياحة البيئية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية المصرية، دون الإخلال بأهداف الحماية والصون، مشيرة إلى أن نجاح هذا النوع من الفعاليات يعتمد على الالتزام بالسلوك البيئي المسؤول واحترام طبيعة المواقع المحمية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن ليلة شهب البرشاويات في وادي الحيتان تمثل فرصة استثنائية لاكتشاف وجه مختلف للفيوم، حيث تلتقي سماء مبهرة بصحراء تحمل بين طبقاتها قصة ملايين السنين، ليخرج الزائر من التجربة بذكريات مميزة ومعرفة أعمق بقيمة المكان، وبإدراك أكبر لأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية وتراثًا للأجيال القادمة.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة محبي السياحة البيئية وعشاق الطبيعة والفلك للمشاركة في تجربة استثنائية داخل موقع التراث العالمي «وادي الحيتان» بمحافظة الفيوم، لمتابعة ظاهرة شهب البرشاويات خلال ليلة 12 إلى 13 أغسطس 2026، والاستمتاع بمشهد الشهب في سماء أكثر ظلمة بالتزامن مع المحاق، في أجواء طبيعية تجمع بين سحر السماء وروعة صحراء وادي الحيتان وقيمته البيئية والجيولوجية والتراثية.

المواقع الطبيعية والجيولوجية أغسطس لأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية ظاهرة شهب البرشاويات

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