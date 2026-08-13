خالد الغندور يكشف سبب تأخر تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل موقف النادي الأهلي من تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن المطالب المالية للاعبين تقف حاليًا عائقًا أمام حسم ملف التجديد بشكل رسمي.

وأوضح الغندور أن إمام عاشور لم يجدد عقده مع الأهلي حتى الآن، في ظل وجود عدد من المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب لإدارة النادي، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء لم يوافقوا على جميع هذه المطالب.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة منذ أكثر من شهر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب عدم الوصول إلى صيغة مالية ترضي اللاعب وإدارة الأهلي.

مطالب مالية وراء تأجيل تجديد مصطفى شوبير

وفيما يتعلق بمصطفى شوبير، أكد خالد الغندور أن حارس مرمى الأهلي لديه أيضًا عدد من المطالب المالية التي يرغب في الحصول عليها قبل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن المستوى المميز الذي ظهر به شوبير مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم، عزز موقفه في مفاوضات التجديد، خاصة مع رغبة الحارس في الحصول على راتب يتناسب مع مكانته وما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور أن مفاوضات الأهلي مع شوبير لا تزال مستمرة، في ظل عدم تنفيذ إدارة النادي جميع المطالب المالية التي حددها الحارس، وهو ما تسبب في تأجيل الإعلان عن تجديد عقده.

وتعمل إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة على حسم ملفي إمام عاشور ومصطفى شوبير، في ظل أهمية الثنائي داخل الفريق، بينما تظل الأمور المالية العقبة الأبرز أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استمرار اللاعبين مع القلعة الحمراء.