فابيان بارتيز ينضم للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة زيدان

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يخوض زين الدين زيدان مباراته الأولى كمدرب للمنتخب الفرنسي في 25 سبتمبر في تركيا ضمن مرحلة المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ زيدان بالفعل تشكيل الجهاز الفني الذي سيرافقه خلال السنوات الأربع المقبلة، والذي سيضم فابيان بارتيز، أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ المنتخب الفرنسي.

ووفقًا لتقارير فرنسية، سيتولى بارتيز منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الفرنسي، ليعود لمرافقة زيدان مجددًا بعد أن حققا سويًا كأس العالم 1998 وبطولة اليورو 2000.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي أيضًا ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لزيدان في ريال مدريد، وجريجوري دوبون، مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الفرنسي خلال كأس العالم 2018.

أيضًا، تم تعيين ستيفان بلانك كشاف ومراقب لمنتخب فرنسا، أما فريد طابت فسيتولى منصب المدرب المساعد ومحلل بيانات وفيديو، فيما جاء دور كليمان إيبر كمحلل فيديو مساعد.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أواخر يوليو الماضي تعيين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني وستبدأ ولايته مع المنتخب خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستكون أول مباراة لزيدان أمام الجمهور الفرنسي في 2 أكتوبر ضد إيطاليا، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.