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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرى الكبرى ومدن القناة غلى فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 26

العاصمة الجديدة 37 39 25

6 أكتوبر 38 40 25

بنها 37 39 25

دمنهور 35 37 24

وادي النطرون 36 38 25

كفر الشيخ 35 38 25

بلطيم 33 37 24

المنصورة 37 39 26

الزقازيق 37 39 26

شبين الكوم 36 38 26

طنطا 36 38 26

دمياط 33 37 25

بورسعيد 32 36 27

الإسماعيلية 39 41 25

السويس 38 40 25

العريش 33 37 24

رفح 33 36 23

رأس سدر 40 42 26

نخل 38 40 22

كاترين 34 36 20

الطور 41 43 28

طابا 38 40 26

شرم الشيخ 40 42 29

الغردقة 38 40 29

الإسكندرية 32 36 25

العلمين 31 35 24

مطروح 30 34 24

السلوم 32 36 23

سيوة 38 40 24

رأس غارب 38 40 28

سفاجا 39 41 28

مرسى علم 40 42 29

شلاتين 42 44 30

حلايب 37 39 28

أبو رماد 40 42 28

مرسى حميرة 41 43 28

أبرق 42 44 28

جبل علبة 40 42 29

رأس حدربة 37 39 29

الفيوم 38 40 25

بني سويف 39 41 25

المنيا 40 42 24

أسيوط 40 42 26

سوهاج 41 43 27

قنا 41 42 28

الأقصر 41 42 29

أسوان 43 44 29

الوادي الجديد 41 42 24

أبو سمبل 42 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 45 32

الرياض 46 31

المنامة 42 35

أبوظبى 46 32

الدوحة 43 34

الكويت 47 32

دمشق 35 19

بيروت 32 27

عمان 31 21

القدس 30 21

غزة 32 25

بغداد 48 33

مسقط 33 30

صنعاء 27 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 32 26

تونس 36 25

الجزائر 30 23

الرباط 28 21

نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 17

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 35 26

نيودلهى 34 27

جاكرتا 34 24

بكين 33 21

كوالالمبور 33 26

طوكيو 28 23

أثينا 31 23

روما 37 22

باريس 39 20

مدريد 38 23

برلين 33 17

لندن 32 18

مونتريال 23 15

موسكو 17 09

نيويورك 29 18

واشنطن 29 21

أديس أبابا 21 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب السواحل الشمالية

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