عبدالعاطي: نرفض انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين وأي مساس بحقوقهم غير القابلة للتصرف

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية التي تهم مصر وتركيا، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر وتركيا أكدتا مجددًا رفضهما الكامل وإدانتهما لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو في قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة على الرفض الكامل لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل أساسًا لا يمكن تجاوزه في أي تحركات أو ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

الممارسات الأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية

وأوضح عبدالعاطي أن المباحثات شهدت كذلك إدانة الممارسات الأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لما يمثله من تهديد لفرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأشار وزير الخارجية إلى رفض أي إجراءات من شأنها تغيير الواقع القائم أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة احترام القواعد والقوانين الدولية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد عبدالعاطي أن مصر ستواصل تحركاتها واتصالاتها الإقليمية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.