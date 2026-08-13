نزل 55 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في منتصف تداولات مساء اليوم الخميس 13-8-2026؛ بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار ما يقارب 55 جنيهًا منذ بدء تعاملات مساء اليوم وحتي الساعات الأخيرة من التداول.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6270 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7107 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6270 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعرعيار 18 الأوسط انتشارًا 5347 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4353 دولار للشراء و4352 دولار للبيع.