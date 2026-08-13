سامح شكري يكشف تطورات حالته الصحية: «مستقرة» وخروجه من المستشفى قريبًا

طمأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن الوعكة التي تعرض لها كانت بسيطة وأن حالته مستقرة.

وأعرب شكري عبر حسابة علي الفيس بوك، عن خالص شكره وتقديره لكل من حرص على التواصل معه والاطمئنان عليه خلال فترة تعرضه للوعكة الصحية ونقله إلى المستشفى.

سامح شكري: حالتي مستقرة وأتماثل للشفاء

وقال سامح شكري، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تعرض لوعكة صحية بسيطة، مؤكدًا أنه يتماثل للشفاء منها بشكل سريع.

وأضاف أن الفريق الطبي المعالج أكد استقرار حالته الصحية تمامًا، وهو ما يعزز إمكانية مغادرته المستشفى خلال الساعات المقبلة.

عودة مرتقبة لممارسة نشاطه

ومن المقرر أن يغادر سامح شكري المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يعود إلى ممارسة نشاطه المعتاد عقب تحسن حالته الصحية.

ووجه وزير الخارجية الأسبق رسالة شكر لكل من سأل عنه أو تواصل للاطمئنان على صحته، معربًا عن تقديره لمشاعرهم واهتمامهم خلال فترة مرضه.