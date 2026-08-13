وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ عدد من تشكيلات القوات المسلحة مشروعا لمراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي استمر على مدار عدة أيام بنطاق الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة

بدأت الفعاليات بعرض ملخص الأعمال السابقة والقرارات التي اتخذها القادة خلال إدارة المشروع

وناقش الفريق أشرف سالم زاهر عددا من القادة المشاركين في المشروع بشأن أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرارات لمواجهة المتغيرات أثناء إدارة العمليات مشيدا بالمستوى المتميز لجميع العناصر في تخطيط وتنفيذ وإدارة مراحل المشروع

وأكد وزير الدفاع أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بدقة عالية

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات

وناقش رئيس الأركان عددا من المشاركين في المشروع بشأن أسلوب تخطيط وإدارة المهام المكلفين بها للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار الأمثل أثناء تنفيذ المشروع

وأظهر المشروع مستوى الكفاءة والاقتدار الذي وصل إليه رجال القوات المسلحة

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.