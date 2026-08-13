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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف بين أطفال يتحول إلى اعتداءات وتهديدات وإصابات متفرقة.. حكاية أزمة البلوجر دهب أشرف بالمقطم

الواقعة
الواقعة
رامي المهدي

لم تكن السيدة تتوقع أن يتحول خلاف بسيط بسبب لهو الأطفال إلى واقعة مأساوية، تبدأ بالاعتداء عليها وعلى طفلتها، ثم تتطور إلى تهديدات ومحاولة لإجبارها على التنازل عن حقها، وتنتهي بمواجهة عنيفة مع قوات الشرطة وضبط مواد مخدرة.

بدأت القصة عندما توجهت إحدى السيدات إلى قسم شرطة المقطم، وبرفقتها نجلتها البالغة من العمر 8 سنوات، وكلتاهما تحملان آثار إصابات وجروحًا وكدمات متفرقة.

وقالت السيدة في بلاغها إن خلافًا نشب بينها وبين ربة منزل وبناتها الأربع، من بينهن صانعة محتوى، بسبب لهو الأطفال، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء عليها وعلى طفلتها بالضرب، ما تسبب في إصابتهما.

لكن الأمور لم تنتهِ بتحرير المحضر، فبعد علم المشكو في حقهن بالبلاغ، فوجئت المبلغة -بحسب ما أبلغت به الأجهزة الأمنية- بعودتهن للاعتداء عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبنجلتها، في محاولة لإجبارها على التنازل عن شكواها.

ومع تصاعد التوتر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتجمع المشكو في حقهن وتجهيز قطع من الحجارة والزجاجات الفارغة، تمهيدًا للاعتداء على السيدة ونجلتها.

وانتقلت القوات إلى المكان للسيطرة على الموقف، إلا أن المشكو في حقهن ووالدهن بادروا، وفقًا للتحريات، بإلقاء الحجارة والزجاجات تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة أحد الضباط بجرح في فروة الرأس.

ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، إذ كشفت التحريات عن إحداث تلفيات عمدًا داخل الشقة، فضلًا عن إصابات لحقت ببعض أفراد الأسرة، بينما قامت صانعة المحتوى بتصوير مقاطع فيديو وبثها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب قوات الشرطة.

وبحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، تبين أن ما ورد في تلك المقاطع جاء على خلاف الحقيقة، وأن تصويرها وبثها كان محاولة للتأثير على الرأي العام وعرقلة جهود القوات في ضبط أطراف الواقعة.

وفي النهاية، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط أفراد الأسرة، وتبين أن ربة المنزل سبق اتهامها في قضية «بلطجة»، بينما سبق اتهام زوجها في قضيتي «سرقة والاتجار في المواد المخدرة».

وكانت المفاجأة أثناء ضبط والد المتهمات، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر «البودر»، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.

وهكذا تحول خلاف بدأ بسبب لعب الأطفال إلى سلسلة من الوقائع، بدأت باعتداء على سيدة وطفلتها، مرورًا بالتهديد ومحاولة إجبارها على التنازل، وانتهت بمواجهة مع قوات الشرطة وإصابة ضابط وضبط مواد مخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

لهو الأطفال بسبب لهو الأطفال مواد مخدرة المقطم قسم شرطة المقطم

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