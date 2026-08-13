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إصابة دقيقة.. الحوثي تشن هجوما على مصفاة نفط لأرامكو بجازان السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة دقيقة.. الحوثي تشن هجوما على مصفاة نفط لأرامكو بجازان السعودية

أرامكو
أرامكو
قسم الخارجي

أعلنت جماعة الحوثيين المتمركزة في اليمن مسؤوليتها عن هجوم بطائرتين مسيرتين على مصفاة تابعة لشركة أرامكو في جنوب المملكة العربية السعودية.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن الهجوم الحوثي استهدف مصفاة نفط في مدينة جازان تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة سبأ، في إشارة إلى قوات الحوثيين، أن "مصدراً عسكرياً أكد استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان باستخدام طائرتين مسيرتين، وحققت إصابة دقيقة".

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت الأحد الماضي، أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة «أرامكو» تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة أرامكو السعودية في جازان.

وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، موضحة أن «الجهات المختصة» تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»: «فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تخمد حريقًا وقع فجر هذا اليوم الأحد في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون أي إصابات».

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