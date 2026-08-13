الحرارة على موعد مع قفزة جديدة.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من الأتربة غدًا

تتواصل الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الجمعة، بالتزامن مع نشاط للرياح وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، وسط توقعات بارتفاع الإحساس بالحرارة في بعض المحافظات.

طقس شديد الحرارة والرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل.

وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 37 درجة، بينما ترتفع المحسوسة إلى 39 درجة، في حين تصل العظمى في أسوان إلى 43 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة.

شبورة وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

وتظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر.

حالة البحرين

يشهد البحر المتوسط حالة معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة والرطبة هي العنوان الأبرز لطقس الجمعة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.