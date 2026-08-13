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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مصر
الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مصر
عبد الفتاح تركي

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، فيما كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن موعد عودة درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكدةً أن التحسن المنتظر يبدأ اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. ويتزامن ذلك مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط على البلاد.

متى تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، في تصريح مساء اليوم الخميس، إن درجات الحرارة من المتوقع أن تعود تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤثر بصورة مباشرة في الإحساس بدرجات الحرارة، موضحة أن البلاد لا تزال تتأثر بمنخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط.

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وأوضحت أن استمرار هذه العوامل الجوية يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام بفارق يتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، في حين تؤدي زيادة نسب الرطوبة إلى ارتفاع الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات، وهو ما يجعل الأجواء أكثر إحساسًا بالحرارة، خاصة خلال ساعات النهار وفترة الظهيرة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتابع فيه الجهات المختصة تطورات حالة الطقس خلال الأيام الحالية، مع استمرار تأثير الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، بينما تشير تصريحات حديثة للدكتورة منار غانم إلى موعد انكسار تدريجي للموجة الحارة وتحسن درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

كم تسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة والصعيد

وأفادت غانم بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستبلغ 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة خلال فترة النهار، في ظل استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها في الإحساس الفعلي بحرارة الطقس.

وفي محافظات جنوب الصعيد، من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر، إذ تسجل محافظات جنوب الصعيد، وعلى رأسها الأقصر وأسوان، أعلى قيم لدرجات الحرارة، لتصل إلى 42 درجة نهارًا، وهو ما يعكس استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار.

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كيف تكون حالة الطقس خلال ساعات النهار

وأضافت الدكتورة منار غانم أن أجواء شديدة الحرارة ورطبة سوف تسود نهارًا على أغلب المحافظات، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس بصورة خاصة في المناطق الداخلية، ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولا سيما خلال فترة الظهيرة التي تشهد اشتداد تأثير الإشعاع الشمسي.

وفي المقابل، ستكون المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط الأقل في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الداخلية، لكنها ستكون الأعلى في نسب الرطوبة، وهو ما قد يجعل الإحساس بالطقس أكثر رطوبة رغم انخفاض درجات الحرارة نسبيًا عن المناطق الداخلية.

وتشير أحدث التغطيات المنشورة اليوم الخميس إلى استمرار متابعة موعد انكسار الموجة الحارة، مع التأكيد على أن ارتفاع الرطوبة يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الإحساس بحرارة الأجواء خلال الفترة الحالية.

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تحسن ملحوظ في الطقس خلال ساعات الليل

وأشارت غانم إلى أن فترة الليل سوف تشهد تحسنًا ملموسًا في الأحوال الجوية، ويرجع ذلك إلى نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في الأماكن المكشوفة وجيدة التهوية.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح قد يؤدي في الوقت نفسه إلى إثارة بعض الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء التنقل في المناطق التي قد تتأثر بهذه الظاهرة الجوية.

ويظل نشاط الرياح خلال ساعات الليل من العوامل التي تساعد على تحسين الإحساس بالأجواء في الأماكن المكشوفة، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فترة النهار.

هل تسقط أمطار خلال الأيام المقبلة

ورجحت الدكتورة منار غانم ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الصباح الباكر، نتيجة استمرار امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد فرص سقوط الأمطار بنسبة 10% إلى المناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.

وتأتي فرص الأمطار في إطار التغيرات الجوية المصاحبة لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على أغلب المناطق.

طقس الأسبوع

موعد الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

وقالت غانم إنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، في الفترة من 4 فجرًا إلى 8 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تصل الشبورة إلى حد الكثافة على بعض الطرق، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مستوى الرؤية الأفقية، قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وناشدت قائدي المركبات القيادة بهدوء تام وتوخي الحذر الشديد خلال ساعات الصباح الباكر، حفاظًا على السلامة العامة، خاصة على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية نتيجة كثافة الشبورة المائية.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة

وقدمت الدكتورة منار غانم مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة والرطبة، وفي مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال وقت الظهيرة الذي يشهد اشتداد الإشعاع الشمسي.

كما نصحت المواطنين بالحرص على تبريد الجسم وتغيير درجة حرارته باستمرار، إلى جانب تناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات على مدار اليوم، بما يساعد على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وشددت كذلك على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، لمعرفة أي تغيرات تطرأ على حالة الطقس، خصوصًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، ووجود فرص للشبورة المائية ونشاط الرياح في بعض المناطق.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن التحسن التدريجي في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم، مع التأكيد على أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر، وهو ما يعني استمرار الإحساس بالحرارة حتى مع عودة درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية.

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وتظل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة محل متابعة مستمرة، خاصة مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة، بالتزامن مع نشاط الرياح ليلًا، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صباحًا، وفرص الأمطار الخفيفة المحدودة على بعض المناطق، إلى جانب الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

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