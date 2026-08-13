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الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بالحرارة وأمطار خفيفة بالقاهرة والساحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بالحرارة وأمطار خفيفة بالقاهرة والساحل

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس، مشيرة إلى تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

الطقس اليوم في مصر

وأشارت الأرصاد إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، والتي قد تمتد بنسبة حدوث تصل إلى 10% تقريباً إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط للرياح ومحاذير من الأتربة

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المفتوحة، تشمل السواحل الشمالية الغربية،  وشمال وجنوب الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وأيضا بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى.

كما تظل الشبورة المائية الصباحية هي الظاهرة الجوية المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحياناً خلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتباراً من يوم الخميس، مع توقعات بتحسن إضافي وملحوظ في الأحوال الجوية بالتزامن مع مطلع الأسبوع المقبل.

انكسار درجات الحرارة الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية، استناداً لآخر صور الأقمار الصناعية، ظهور بعض السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (محافظة مطروح) والظهير الصحراوي للمحافظة ومناطق من الصحراء الغربية، قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة.

حول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام القادمة، يشهد الطقس انخفاض الحرارة وتلطيف الأجواء، حيث تشهد الفترة من الجمعة 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة، مع فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما يعمل على تلطيف الأجواء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط للشبورة المائية، حيث تتكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فيما يشهد الطقس أيضا، نشاط الرياح، تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يساعد على تخفيف الإحساس بنسب الرطوبة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة (العظمى / المحسوسة)، خلال الأيام القادمة، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري:
    تتراجع درجات الحرارة العظمى تدريجياً لتسجل 37° يوم الجمعة 14 أغسطس (المحسوسة 39°)، وتصل بحلول يومي الاثنين والثلاثاء (17 و18 أغسطس) إلى 35° (المحسوسة 37°).
  • السواحل الشمالية:
    تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30° و32°، بينما تتراوح المحسوسة بين 34° و36°.
  • شمال الصعيد:
    تنخفض درجات الحرارة العظمى لتسجل 39° يوم الجمعة، وتتراجع إلى 36° بحلول الثلاثاء 18 أغسطس (المحسوسة 38°).
  • جنوب الصعيد:
    تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41° و42°، بينما تتراوح المحسوسة بين 42° و43°.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى استمرار متابعة النشرات والتحديثات اليومية الصادرة عنها للاطلاع على مستجدات الحالة الجوية.

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