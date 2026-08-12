الأرصاد تكشف طقس الخميس 13 أغسطس.. انخفاض طفيف في الحرارة وارتفاع الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 13 أغسطس 2026، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب المناطق، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة والصغرى المتوقعة على عدد من المدن والمحافظات:

* القاهرة: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 درجة.

* العاصمة الإدارية: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

* 6 أكتوبر: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 درجة.

* بنها: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

* دمنهور: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

* وادي النطرون: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 25 درجة.

* كفر الشيخ: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 25 درجة.

* بلطيم: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

* المنصورة: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 درجة.

* الزقازيق: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 درجة.

* شبين الكوم: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 26 درجة.

* طنطا: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 26 درجة.

* دمياط: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 درجة.

* بورسعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 26 درجة.

* الإسماعيلية: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 درجة.

* السويس: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

* العريش: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

* رفح: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

* رأس سدر: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 درجة.

* نخل: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 22 درجة.

* كاترين: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 20 درجة.

* الطور: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 28 درجة.

* طابا: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

* شرم الشيخ: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 29 درجة.

* الغردقة: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

* الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 25 درجة.

* العلمين: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 24 درجة.

* مطروح: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة، والصغرى 24 درجة.

* السلوم: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

* سيوة: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

* رأس غارب: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 28 درجة.

* سفاجا: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 28 درجة.

* مرسى علم: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

* شلاتين: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 30 درجة.

* حلايب: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 28 درجة.

* أبو رماد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 28 درجة.

* مرسى حميرة: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 28 درجة.

* أبرق: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 28 درجة.

* جبل علبة: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

* رأس حدربة: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 29 درجة.

* الفيوم: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 درجة.

* بني سويف: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 24 درجة.

* المنيا: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 24 درجة.

* أسيوط: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26 درجة.

* سوهاج: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 27 درجة.

* قنا: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 27 درجة.

* الأقصر: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 28 درجة.

* أسوان: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة، والصغرى 29 درجة.

* الوادي الجديد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 24 درجة.

* أبو سمبل: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة، والصغرى 28 درجة