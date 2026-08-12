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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بهيئة قناة السويس والعربية للتصنيع

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قرارات جمهورية بما يلي:

- تمد خدمة السيد/ أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.

- يعين السيد/ أحمد خالد حسن سعيد نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.

- يعين السيد/ مصطفى فاروق اسماعيل شيخون رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.

- يعين السيد/ محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة قناة السويس

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