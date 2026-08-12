قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بهيئة قناة السويس والعربية للتصنيع

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قرارات جمهورية بما يلي:
- تمد خدمة السيد/ أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.
- يعين السيد/ أحمد خالد حسن سعيد نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.
- يعين السيد/ مصطفى فاروق اسماعيل شيخون رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.
- يعين السيد/ محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام اعتباراً من 2026/8/12.