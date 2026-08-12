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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة إسرائيلية تكسر هدوءًا نسبيًا في غزة .. مقتل فلسطيني في أول قصف منذ أكثر من أسبوع

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
القسم الخارجي

قُتل فلسطيني، الأربعاء، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، في أول ضربة جوية من هذا النوع منذ أكثر من أسبوع، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية، في تطور أنهى فترة من الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن فلسطينيًا قُتل جراء الغارة، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن القصف وقع في القطاع دون أن تتضح على الفور تفاصيل إضافية بشأن هوية القتيل أو ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابات أخرى.

وأفادت تقارير بأن الغارة تمثل أول هجوم جوي إسرائيلي على القطاع منذ أكثر من أسبوع، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد الميداني بعد فترة من الهدوء النسبي. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة في غزة تواجه تحديات، وسط استمرار التوتر بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية الخاصة بالقطاع.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الضربة الأخيرة لا يمكن فصلها عن حالة التوتر المستمرة في غزة، رغم انخفاض وتيرة الغارات مقارنة بالمراحل السابقة. وكانت تقارير خلال الأسبوع الماضي قد تحدثت عن سقوط فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني رغم تراجع حدة العمليات الجوية واسعة النطاق.

ويأتي القصف كذلك في ظل تحركات دولية وإقليمية تستهدف الحفاظ على التهدئة ومنع تجدد القتال على نطاق واسع، بينما يبقى الوضع الإنساني في القطاع بالغ الصعوبة بعد سنوات من الحرب والدمار الواسع الذي طال مناطق سكنية وبنية تحتية حيوية.

وتواجه فرق الدفاع المدني في غزة صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، نتيجة نقص المعدات الثقيلة والوقود والإمكانات اللازمة للعمل بين المباني المدمرة. وكانت فرق الإنقاذ قد بدأت، الثلاثاء، عمليات لانتشال جثامين فلسطينيين من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية خلال الأيام الأولى للحرب.

ويُعيد سقوط قتيل جراء الغارة الأخيرة المخاوف من إمكانية اتساع نطاق التصعيد مجددًا، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الهدنة وترتيبات الأمن في القطاع.

وفي الوقت الذي لم تتضح فيه حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الغارة الأخيرة أو الهدف الذي استهدفته، يظل الحادث مؤشرًا جديدًا على هشاشة الهدوء في غزة، في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية ودولية إلى منع عودة المواجهات واسعة النطاق.
 

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